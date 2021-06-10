В Кемерове группа из 25 человек инсценировала ДТП ради страховых выплат

Им инкриминируется в общей сложности девять преступлений.

В Кемерове завершено расследование в отношении 25 местных жителей. Им инкриминируется в общей сложности девять преступлений, сообщает Газета Кемерова.

«С 2017 по 2019 годы преступная группа инсценировала ДТП ради получения страховых выплат. Организатором мошеннической схемы стал ранее судимый 27-летний кемеровчанин. Для «заработка» он привлёк ещё 24 человек — активных участников группы и водителей, которые инсценировали ДТП. Последние на специально приобретённых подержанных машинах намеренно устраивали автоаварии. После оформления ДТП подельники обращались в страховую компанию для получения выплат, предусмотренных договорами страхования», - пишет издание.

Сообщники совершили девять дорожно-транспортных происшествий, незаконно завладев денежными средствами в размере более 2,1 млн рублей. Повреждённые транспортные средства организатор затем восстанавливал и продавал.

Всех участников группировки, включая организатора, задержали в результате полицейской спецоперации. В ходе следствия были допрошены десятки свидетелей, проведены обыски, а также почерковедческие и автотехнические экспертизы. К настоящему времени собранные материалы направлены в суд, подельникам грозит до шести лет лишения свободы.