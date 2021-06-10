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С 1 сентября школы Кузбасса будут использовать новую цифровую платформу

10 июня 2021 в 17:19

Программа создаётся в соответствии с постановлением Правительства РФ.

С 1 сентября 2021 года в школах Кузбасса будут использовать платформу «Сферум». Соответствующее соглашение Минобрнауки Кузбасса подписало с компанией «Цифровое образование».

«Это часть цифровой образовательной среды, которая создаётся в соответствии с постановлением Правительства РФ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (презентациями, видео, фотографиями, и другими материалами), создавать сообщества школ», - рассказали в пресс-службе администрации правительства региона.

Проект «Цифровая образовательная среда» будет реализовываться в Кузбассе до 2022 года. Он направлен на оснащение образовательных учреждений цифровым оборудованием и обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в городской и сельской местности.


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