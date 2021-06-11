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В Ленинском районе Кемерова продолжают преображаться многоэтажки

11 июня 2021 в 13:06

Илья Середюк рассказал, кто разрабатывает дизайн.

11 июня мэр Кемерова Илья Середюк осмотрел ход работ по благоустройству квартала строящегося культурно-образовательного комплекса в Ленинском районе. Он рассказал, что сейчас специалисты обновляют там фасады 11 жилых домов.

«Преобразились фасады зданий четырёх общежитий вузов — здесь работы на стадии завершения. Еще на трёх таких же объектах работа по обновлению фасадов в самом разгаре», — пояснил Илья Середюк.

По его словам, также рабочие устанавливают бортовой камень вдоль проспекта Химиков. В скором времени они начнут устройство тротуаров. Работы планируется завершить в конце июня.

Глава города также объяснил, кто разрабатывает цветовые схемы для покраски многоэтажек.

«Для определения будущего цветового решения архитекторами города разрабатывается несколько вариантов, после этого комиссионно, как минимум, три архитектора производят отбор и отдают в работу», — сообщил мэр.


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