Власти рассказали об ограничении движения в День города в Кемерове

Изменится и схема парковки.

В День города, 12 июня, центральную часть Советского проспекта и часть Притомского перекроют для всех видов транспорта. В администрации города Кемерово рассказали, каких именно участков коснутся ограничения.

Так, движение транспорта перекроют:

По Советскому проспекту от улицы 50 лет Октября до улицы Коломейцева (до 9:00 воскресенья, 13 июня);

По Советскому проспекту от улицы 50 лет Октября до Соборной; по улице Мичурина — от Красноармейской до Соборной; по улице Красной — от Красноармейской до Советского проспекта; улице Орджоникидзе — от Арочной до площади Советов; по улице Васильева — от 50 лет Октября до Мичурина (10:00 субботы, 12 июня, до 00: 00 воскресенья);

По Советскому проспекту от улицы Мичурина до улицы Соборной (10:00 субботы, 12 июня, до 00: 00 воскресенья);

По Притомскому проспекту — от развязки с улицей Терешковой до Соборной; улице Мичурина — от Красноармейской до Советского проспекта; улице Красноармейской — от Соборной до Мичурина; проспекту Октябрьскому — от Пионерского бульвара до Соборной; улице Соборной — от проспекта Ленина до Октябрьского (с 22:00 субботы, 12 июня, до 00:00 воскресенья).

Также 12 июня с 10:00 в центре города будет запрещена парковка автомобилей в следующих местах:

На Притомском проспекте — от Арбитражного кассационного суда до улицы Соборной; на улице Мичурина — от Красноармейской до проспекта Советского, 72; улице Красноармейской — от Соборной до Красной; проспекте Октябрьском — от Пионерского бульвара до Соборной; улице Соборной — от проспекта Ленина до Октябрьского; улице Васильева — от Красной до Мичурина.

Ограничения продлятся до 00:00 воскресенья, 13 июня.

Отмечается, что автомобили нарушителей будут перемещены на парковку у ТРЦ «Променад-3» (пр. Ленина, 59А).