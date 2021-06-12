Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 июня

Скончались два пациента.

На утро 12 июня в Кемеровской области ещё у 73 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 24, Новокузнецк — 14, Юрга — 8, Прокопьевск — 3, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Полысаево — 2, Тайга — 2, Кемеровский МО — 2, Мариинский МР — 1, Промышленновский МО — 1, Чебулинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 783 случая коронавируса: 612 человек получают медицинскую помощь, 36 424 выздоровели, 747 скончались.