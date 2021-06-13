Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 июня

Скончался пациент из Таштагола.

На утро 13 июня в Кемеровской области ещё у 79 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 10, Юрга — 10, Тисульский МО — 6, Тяжинский МО — 5, Междуреченск — 4, Осинники — 4, Анжеро-Судженск — 3, Прокопьевск — 3, Кемеровский МО — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёск — 1, Мыски — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 862 случая коронавируса: 622 человека получают медицинскую помощь, 36 492 выздоровели, 748 скончались.