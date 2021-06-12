Юным жителям Кемерова в День России вручили паспорта

В торжественной обстановке.

Мэр Кемерова Илья Середюк принял участие в торжественном вручении паспортов граждан Российской Федерации юным кемеровчанам.

«Главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили десять школьников, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Радостно, что в нашем городе подрастают такие трудолюбивые, талантливые, любознательные и разносторонние ребята», — написал глава столицы КУзбасса в своём Instagram.

Мероприятие прошло 12 июня, в День России и День города, на площади возле драмтеатра.