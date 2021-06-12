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Юным жителям Кемерова в День России вручили паспорта

12 июня 2021 в 18:21

В торжественной обстановке.

Мэр Кемерова Илья Середюк принял участие в торжественном вручении паспортов граждан Российской Федерации юным кемеровчанам.

«Главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили десять школьников, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Радостно, что в нашем городе подрастают такие трудолюбивые, талантливые, любознательные и разносторонние ребята», — написал глава столицы КУзбасса в своём Instagram.

Мероприятие прошло 12 июня, в День России и День города, на  площади возле драмтеатра.


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