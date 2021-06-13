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В столице Кузбасса автомобиль сломал дерево и перевернулся

13 июня 2021 в 16:30

ДТП произошло на ФПК.

На ФПК в Кемерове автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Фото с места аварии опубликовали в Сети очевидцы.

На кадрах видно, как легковой автомобиль лежит на газоне, а рядом - упавшее дерево.

«Сейчас на ФПК, остановка Берёзовая роща. Предположения: либо техническая неисправность авто, либо устраивали гонки», — написал автор снимков.

Горожанин также отметил, что на данном участке дороги автомобилисты «часто гоняют» и «зачастую игнорируют светофор».

На месте работали сотрудники МЧС по Кемеровской области.

 

Фото: vk.com/auto_42


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