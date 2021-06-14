Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 июня

Скончались два мужчины и две женщины.

На утро 14 июня в Кемеровской области ещё у 86 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 29, Новокузнецк — 10, Юрга — 7, Междуреченск — 4, Прокопьевск — 4, Кемеровский округ — 4, Берёзовский — 3, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Яшкинский округ — 3, Промышленновский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Яйский округ — 2, Анжеро-Судженск — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Таштагольский район — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне скелетной травмы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Киселёвске. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Белове. У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 948 случаев коронавируса: 631 человек получает медицинскую помощь, 36 565 выздоровели, 752 скончались.