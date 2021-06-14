Житель Кемерова устраивал засады на продавцов в магазинах города

Он забирал у жертв телефоны.

В Кемерове в полицию обратилась 40-летняя женщина, работающая продавцом в одном из магазинов. Потерпевшая сообщила, что неизвестный похитил её мобильный телефон за 13 000 рублей. Выяснилось, что женщина отлучилась с рабочего места буквально на несколько минут, а когда вернулась, гаджета уже не было.

По горячим следам полицейские установили подозреваемого и задержали его. Похитителем оказался неоднократно судимый 36-летний кемеровчанин.

«В ходе работы с подозреваемым выяснилось, что он причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. В остальных случаях также пострадали продавцы магазинов. Все кражи кемеровчанин совершал по одной схеме: выбирал жертву, выжидал, пока продавец покинет рабочее место, забирал телефон и скрывался. В одном случае его добычей стали также деньги из кассы. Общая сумма причинённого ущерба составила 30 000 рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге отношении задержанного возбудили четыре уголовных дела по статье «Кража». В настоящее время полицейские выясняют, где находятся похищенные телефоны. Кемеровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.