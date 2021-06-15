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В Новокузнецке служебный автобус смял два легковых автомобиля

15 июня 2021 в 09:45

Одну из них он буквально давил в ограждение.

ДТП с участием служебного автобуса произошло в Заводском районе Новокузнецка.

«Инцидент с автобусом шахты «Полосухинская» произошёл на Промстроевской улице, недалеко от АТП. автобус выехал на встречную полосу, пробил дорожное ограждение, столкнувшись при этом с двумя легковыми авто. Одну их машин автобус буквально вдавил в ограждение, серьёзно помяв», - сообщили очевидцы.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

Тем временем горожане поделились видео последствий.


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