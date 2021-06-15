В Мариинске оштрафовали руководителя православной религиозной организации

Речь идет о требованиях пожарной безопасности.

В Мариинске оштрафовали руководителя православного Прихода Свято-Никольского кафедрального собора. Более полутора лет назад в зданиях и на территории местной религиозной организации обнаружили нарушения требований пожарной безопасности, однако они так и не были устранены.

«Ранее госинспектор по пожарному надзору выдал предписание организации об устранении выявленных нарушений, но это сделано не было. 1 октября 2020 года мировой судья Мариинского городского судебного района привлёк настоятеля и председателя Приходского совета религиозной организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Мариинского горсуда.

4 сентября 2020 года инспектор вынес повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, но проверка показала, что в здании нет плана эвакуации людей при пожаре, а помещения хозблока, гаража и котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Лестничные марши и лестничные площадки колокольни выполнены из горючих материалов — древесины, в связи с чем не обеспечен предел огнестойкости во внутреннем помещении здания лестничных маршей и площадок. Также нет наружного противопожарного водоснабжения здания Никольского кафедрального собора.

В суде настоятель и председатель Приходского совета с нарушениями согласился и пояснил, что все замечания устраняются по мере возможности. В результате суд назначил должностному лицу наказание в виде штрафа в минимальном размере — 15 000 рублей.