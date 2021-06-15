Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 июня

Скончались три человека.

На утро 15 июня в Кемеровской области ещё у 89 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 32, Новокузнецк – 15, Юрга – 8, Белово – 4, Анжеро-Судженск – 3, Междуреченск – 3, Осинники – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Прокопьевск – 2, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Киселёвск – 1, Мыски – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период в Кемеровской области зарегистрировал 38 037 случаев коронавируса: 646 человек продолжают получать медицинскую помощь, 36 636 — выздоровели, а 755 — скончались.