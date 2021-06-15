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В Ленинском районе Кемерова построят новую поликлинику

15 июня 2021 в 13:36

Об этом рассказал Сергей Цивилев.

Кемеровчанка спросила в Instagram губернатора региона Сергея Цивилёва, когда построят детскую поликлинику в Ленинском районе города. В последние годы район разросся, в том числе за счет новостроек, в которых проживает много молодых семей. По словам горожан, действующие учреждения здравоохранения не справляются с потоком маленьких пациентов.

Женщине ответили представители министерства здравоохранения Кузбасса. Так, по данным ведомства, в градостроительном плане столицы Кемеровской области предусмотрена площадка для строительства детской поликлиники в этом районе. В настоящее время составляется медико-техническое задание для подготовки проектно-сметной документации.

При этом сроки подготовки проекта и строительства учреждения в министерстве не уточнили.


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