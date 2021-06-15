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Стало известно, когда ледовый дворец «Кузбасс» откроют для посетителей

15 июня 2021 в 14:55

Сейчас он работает в ограниченном режиме.

Кемеровчане интересуются в Сети, когда ледовый дворец «Кузбасс» откроют для посетителей. Больше всего горожан волнует возможность посещения бегового зала, термальной зоны, а также бассейна.

Напомним, ледовый дворец «Кузбасс» торжественно открыли 20 мая, но сейчас он работает в ограниченном режиме.

Представители дворца сообщили, что учреждение будет доступно для посетителей после проведения всех мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Кузбасса. Это произойдёт 1 августа 2021 года.


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