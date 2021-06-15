Стало известно, когда ледовый дворец «Кузбасс» откроют для посетителей

Сейчас он работает в ограниченном режиме.

Кемеровчане интересуются в Сети, когда ледовый дворец «Кузбасс» откроют для посетителей. Больше всего горожан волнует возможность посещения бегового зала, термальной зоны, а также бассейна.

Напомним, ледовый дворец «Кузбасс» торжественно открыли 20 мая, но сейчас он работает в ограниченном режиме.

Представители дворца сообщили, что учреждение будет доступно для посетителей после проведения всех мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Кузбасса. Это произойдёт 1 августа 2021 года.