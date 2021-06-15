СМИ: Суд повторно решил закрыть ТЦ «Лапландия»

Официальных комментариев в ТЦ не дали.

15 июня арендаторы ТЦ «Лапландия» сообщили, что суд принял решение повторно закрыть торговый центр. Об этом сообщает Газета Кемерова. Соответствующую информацию арендаторы получили от владельца торгового объекта.

«В письме, которое вручили арендаторам, говорится, что «Лапландия» перестанет работать из-за определения Центрального районного суда Кемерова, который ранее удовлетворил ходатайство прокурора. В настоящее время в Центральном районе суде города Кемерово рассматривается вопрос об отмене обеспечительных мер в виде запрета деятельности и эксплуатации здания ТРЦ «Лапландия»», - пишет издание.

Официальных комментариев по данному вопросу в «Лапландии» дать на сегодняшний день не смогли.