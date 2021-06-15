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В Кемеровской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

15 июня 2021 в 16:34

Как и в среднем по стране.

Росстат оценил естественную убыль населения в российских регионах в 2020 году. В среднем по стране она выросла в два раза. В Кузбассе показатели 2020 года также превышают цифры 2019-го.

«В прошлом году в Кемеровской области на свет появились 22 601 человек (в 2019-м — 23 989), умерли — 42 946 (в 2019-м — 37 882). Таким образом, естественная убыль составила 20 345 человек (в 2019-м — 13 893). Как следует из опубликованного доклада «Естественное движение населения Российской Федерации за 2020 год», - следует из опубликованного доклада «Естественное движение населения Российской Федерации за 2020 год».

Таким образом коэффициент смертности в Кузбассе составил 16,2 человека на 1000 населения — это второе место в СФО. Выше данный коэффициент только в Алтайском крае — 16,5 человека.

В докладе также перечислены и основные причины смертности россиян: самой распространённой по-прежнему остаётся болезнь системы кровообращения (938 536 человек), на втором месте — онкология (295 910), на третьем — коронавирус (144 691). Старость в этом списке занимает лишь четвёртое место — 103 211 человек.


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