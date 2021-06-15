Стали известны подробности закрытия кемеровской «Лапландии»

Приставы опечатали помещения.

15 июня 2021 года судебные приставы повторно закрыли ТЦ «Лапландия» в Кемерове.

Напомним, «Лапландию» уже закрывали по решению суда в апреле 2019-го из-за выявленных нарушений. Тогда ТЦ возобновил работу только в августе 2019 года.

Решение о повторном закрытии «Лапландии» принял Центральный районный суд Кемерова после иска прокуратуры. Посетителей из ТЦ начали выводить около 14:50. Позже в здание вошли судебные приставы.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кузбассу, причиной приостановки работы ТЦ «Лапландия» в Кемерове стали нарушения требований пожарной безопасности.