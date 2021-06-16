В Кузбассе вновь усилили меры по противодействию коронавирусу

Опубликовано новое распоряжение губернатора об усилении ограничений.

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появилось новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, которое было принято из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Новое распоряжение № 85-рг приостанавливает с 15 по 30 июня разрешённые ранее массовые мероприятия в помещениях закрытого типа численностью более 50 человек, включая IX Всероссийский форум рабочей молодёжи, точки общепита с 2:00 до 6:00, за исключением доставки и заказов навынос, работу фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.

«На 50% должна будет снизиться пропускная способность на запланированных ранее спортивных мероприятиях, в кинотеатрах, театрах, спорткомплексах и прочих досуговых центрах. Кроме того, работодателям рекомендовали перевести 30% сотрудников на удалённую работу, в том числе людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», - следует из документа.

Объекты придорожного сервиса и зоны обслуживания в аэропортах, ж/д и автовокзалах пока работают в обычном режиме.