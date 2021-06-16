Представители ТРЦ «Лапландия» прокомментировали повторное закрытие

Официальное сообщение появилось в соцсетях.

Кемеровский торговый центр «Лапландия» принес извинения покупателям за внезапное закрытие.

Напомним, о повторном закрытии торгового центра стало известно 15 июня. В «Лапландии» отказались комментировать ситуацию, а в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов пояснили, что ТЦ закрывают на основании решения Центрального районного суда города Кемерово

«Торговый центр «Лапландия» временно не работает. Приносим свои извинения. Следите за новостями», — говорится в сообщении в соцсетях ТРЦ.

Точные сроки возвращения ТРЦ к работе пока не называются.