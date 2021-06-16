Представители ТРЦ «Лапландия» прокомментировали повторное закрытие

Официальное сообщение появилось в соцсетях.
Кемеровский торговый центр «Лапландия» принес извинения покупателям за внезапное закрытие.
Напомним, о повторном закрытии торгового центра стало известно 15 июня. В «Лапландии» отказались комментировать ситуацию, а в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов пояснили, что ТЦ закрывают на основании решения Центрального районного суда города Кемерово
«Торговый центр «Лапландия» временно не работает. Приносим свои извинения. Следите за новостями», — говорится в сообщении в соцсетях ТРЦ.
Точные сроки возвращения ТРЦ к работе пока не называются.
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