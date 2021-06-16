Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 июня

Скончались четыре человека.

На утро 16 июня в Кемеровской области ещё у 91 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 16, Юрга — 10, Белово — 5, Прокопьевск — 5, Осинники — 4, Кемеровский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Краснобродский — 1, Междуреченск — 1, Полысаево — 1, Новокузнецкий район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 128 случаев коронавируса: 665 человек получают медицинскую помощь, 36 704 выздоровели, 759 скончались.