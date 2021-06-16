В Кемерове частично открылся новый ТЦ возле Парка Ангелов

ТЦ «Проспект» уже принял первых посетителей.
В столице Кузбасса частично открылся новый ТЦ «Проспект», который построили рядом с Парком Ангелов. Торговый центр уже принял первых посетителей – там начал работу супермаркет известной сети, который располагается на территории торгового объекта, но при этом имеет собственный вход.
При этом в ТЦ ещё продолжаются строительные работы. Так, специалисты завершают укладку плитки на крыльце возле главного входа в здание, поэтому пространство, где проводится отделка, огородили сигнальными лентами.
Напомним, общая площадь здания ТЦ составляет около 12 000 квадратных метров. Полностью его запустят после устранения всех замечаний, которые выявили контролирующие органы.
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