Соцсети: Кемеровчанке ампутировали ногу после падения из автобуса

Об инциденте рассказала мать пострадавшей.

Жительница Кузбасса рассказала в соцсетях об инциденте, произошедшем с её дочерью 5 июня в Кемерове. Как сообщает Газета Кемерова, 46-летняя женщина выпала из салона автобуса № 81 и получила травму.

«Водитель не закрыл дверь, дочь выпала, автобус переехал ей ногу, в результате чего её пришлось ампутировать», — написала женщина в Instagram программы «Вести-Кузбасс».

Как сообщили в ОГИБДД по городу Кемерово, дорожный инцидент произошёл около 16:05 в районе здания № 26 по бульвару Строителей.

«Предварительно установлено, что водитель ЛиАЗа после завершения посадки-высадки пассажиров закрыл дверь и начал движение от остановки. В этот момент произошло аварийное открытие двери, и из салона выпала пассажирка, которая не держалась за поручни. В результате аварии 46-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Ей назначили стационарное лечение», — цитирует издание источник в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.