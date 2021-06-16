Блог с тобой ›› Новости ›› В кемеровской многоэтажке залило водой квартиры...

В кемеровской многоэтажке залило водой квартиры и подъезд

16 июня 2021 в 16:09

По словам жильцов, в этом доме это происходит из года в год.

В среду 16 июня, в доме № 45В по улице Тухачевского залило водой подъезд. О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, инцидент произошёл во втором подъезде.

«Вода залила квартиры и подъезд. Это происходит из года в год», - пожаловались жильцы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вода льётся по лестничным площадкам. В мэрии сообщили, что в настоящее время данная информация уточняется.

 

 

 

 

 

 


Читайте также

Content laplandiya kemerovo 364457809 6
Представители ТРЦ «Лапландия» прокомментировали повторное закрытие
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 июня
Content unnamed
В Кемерове частично открылся новый ТЦ возле Парка Ангелов
Content carr
Соцсети: Кемеровчанке ампутировали ногу после падения из автобуса

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?