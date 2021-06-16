В кемеровской многоэтажке залило водой квартиры и подъезд

По словам жильцов, в этом доме это происходит из года в год.

В среду 16 июня, в доме № 45В по улице Тухачевского залило водой подъезд. О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, инцидент произошёл во втором подъезде.

«Вода залила квартиры и подъезд. Это происходит из года в год», - пожаловались жильцы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вода льётся по лестничным площадкам. В мэрии сообщили, что в настоящее время данная информация уточняется.