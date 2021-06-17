Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 июня

Скончались четыре человека.

На утро 17 июня в Кемеровской области ещё у 98 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 19, Юрга — 15, Междуреченск — 9, Осинники — 6, Белово — 3, Промышленновский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Мыски — 2, Кемеровский округ — 2, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Беловский район — 1, Тяжинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек, ожирения. Она проживала в Мариинске. У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Мысках. Ещё у одного мужчины — 1967 года рождения — развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы..

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 226 случаев коронавируса: 692 человека получают медицинскую помощь, 36 771 выздоровели, 763 скончались.