Жительница Промышленновского района получила срок за истязание 13-летней дочери

Тревогу забили учителя.

В Кузбассе суд вынес приговор 32-летней жительнице Промышленновского района. Женщину признали виновной в истязании дочери.

«С ноября 2020 года по январь 2021 года женщина систематически избивала 13-летнюю дочь по малозначительным поводам. Учителя в школе заметили следы побоев на теле девочки и сообщили в правоохранительные органы», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Известно, что семья на профилактическом учёте не состояла. Подростка изъяли из семьи и поместили в детский дом.

Отмечается, что обвиняемая сотрудничала со следствием и вину признала. Суд назначил женщине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Также стражи порядка направили в органы профилактики представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Участкового уполномоченного и инспектора по делам несовершеннолетних привлекли к дисциплинарной ответственности.