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В Кемерове открыли круглосуточный кабинет вакцинации от COVID-19

17 июня 2021 в 17:31

Он открыт без обеда и выходных.

В Кемерове появился круглосуточный кабинет вакцинации от коронавируса. Он работает в приёмном отделении № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

«Кабинет открыт без обеда и выходных. Чтобы поставить прививку, сначала следует обратиться в регистратуру отделения (ул. Островского, 22, корпус 7)», - уточнили в минздраве региона.

С собой необходимо иметь документ: паспорт, полис ОМС и\или СНИЛС.


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