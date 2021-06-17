В Кемерове открыли круглосуточный кабинет вакцинации от COVID-19

Он открыт без обеда и выходных.

В Кемерове появился круглосуточный кабинет вакцинации от коронавируса. Он работает в приёмном отделении № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

«Кабинет открыт без обеда и выходных. Чтобы поставить прививку, сначала следует обратиться в регистратуру отделения (ул. Островского, 22, корпус 7)», - уточнили в минздраве региона.

С собой необходимо иметь документ: паспорт, полис ОМС и\или СНИЛС.