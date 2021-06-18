Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 июня

Скончались пять человек.

На утро 18 июня в Кемеровской области ещё у 102 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 12, Междуреченск — 9, Юрга — 9, Осинники — 8, Прокопьевск — 7, Кемеровский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Белово — 2, Калтан — 2, Мыски — 2, Таштагольский район — 2, Анжеро-Судженск — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1, Прокопьевский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, болезни крови. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске.

Кроме того, скончалась женщина 1933 года рождения из Кемерова, у которой развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Уточнется, что болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 328 случаев коронавируса: 718 человек получают медицинскую помощь, 38 842 выздоровели, 768 скончались.