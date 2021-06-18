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Мэр Прокопьевска рассказал о штрафах для руководителей, сотрудники которых заболели COVID-19

18 июня 2021 в 14:39

На предприятиях будут проводиться эпидемиологические расследования.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев озвучил итоги штаба по коронавирусу, прошедшего в городе накануне. Как сообщил градоначальник в соцсетях, теперь на предприятиях с двумя и более заболевшими работниками будут проводиться эпидемиологические расследования.

«В случае выявленных нарушений специалисты Роспотребнадзора будут выписываться штрафы от 250 000 рублей, возможна даже приостановка деятельности», - цитируют градоначальника СМИ.

Также со следующей недели к шести действующим городским пунктам вакцинации добавятся ещё три, чтобы избежать возможных очередей.

 

 

Фото: instagram.com/amamaev_prk/


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