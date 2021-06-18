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В Кемерове с антимасочника из трамвая взыскали более 250 тысяч рублей

18 июня 2021 в 17:52

Мужчина отказался соблюдать масочный режим и добровольно покинуть салон общественного транспорта.

АО «Кемеровская электротранспортная компания» отсудила более 250 тысяч рублей с мужчины, который отказался надевать маску в трамвае в Кемерове. Инцидент произошёл на остановке «Сельская больница».

«Мужчина отказался соблюдать масочный режим и добровольно покинуть салон общественного транспорта. Диспетчером были вызваны сотрудники полиции, уполномоченные на пресечение административного правонарушения и составления протокола об административном правонарушении», — следует из материалов дела.

Из-за того, что горожанин также оказал сопротивление полицейским, образовался простой трамвайных вагонов. Сотрудники КЭТК подсчитали, что компания недополучила доходов в размере 253 853,12 рублей.

Во время судебного заседания мужчина не признал исковые требования и попросил суд отказать в их удовлетворении. Однако, рассмотрев материалы дела, суд взыскал с мужчины в пользу АО «Кемеровская электротранспортная компания» убытки, причинённые вынужденным простоем транспорта в сумме 253 853,12 рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины — 5739 рублей. Сейчас кузбассовец пытается оспорить это решение в Кемеровском областном суде.


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