Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 июня

Скончались четыре человека.

На утро 19 июня в Кемеровской области ещё у 106 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 19, Кемерово — 13, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 7, Юрга — 6, Белово — 5, Мыски — 5, Анжеро-Судженск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Осинники — 4, Кемеровский МО — 4, Полысаево — 3, Крапивинский МО — 3, Березовский — 2, Калтан — 2, Киселевск — 2, Гурьевский МО — 2, Мариинский МР — 2, Новокузнецкий МР — 2, Таштагольский МР — 2, Беловский МР — 1, Юргинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральной и периферической нервной системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 38 434 случая коронавируса: 756 человек получают медицинскую помощь, 36 906 выздоровели, 772 скончались.