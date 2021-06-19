Крушение самолета в Кузбассе: есть погибшие

Сергей Цивилев прокомментировал случившееся.

19 июня на Танае в результате жёсткой посадки самолёта погибли четыре человека, еще 15 пострадали. По предварительным данным, самолёт L-410 взлетел с аэродрома и завалился на левый борт. На борту судна находились 20 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, самолёт совершил жёсткую посадку из-за отказа одного из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке на грунтовой поверхности, но при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом.

В своих социальных сетях глава региона сообщил, что это был тренировочный полет.

«Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами», — сказал Сергей Цивилёв.

Известно, что людей, пострадавших при крушении самолёта на Танае, везут в Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, отменены.