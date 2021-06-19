Появились новые подробности крушения самолета на Танае

Возбуждено уголовное дело.

В результате жёсткой посадки самолёта Л-410 на Танае погибли четыре человека. Ещё 15 человек были травмированы, сообщили в администрации правительства Кузбасса. По данным на 14:25, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что предварительной причиной ЧП стала техническая поломка самолёта. Самолёт совершал плановый тренировочный полёт с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа. При этом экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров, но в результате жесткой посадки погибло 4 человека — 2 пилота, один инструктор и один парашютист.

Среди пострадавших оказался миллиардер, совладелец одного из угольных предприятий Кузбасса. Бизнесмен был госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. По предварительным данным, он находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает источник, у предпринимателя множественные травмы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). ДОСААФ приостановило все полёты самолётов L-410 до окончания расследования.

Родственники и близкие могут получить информацию о пострадавших при крушении самолёта Л-410 по телефону доверия 8 (3842) 58-23-33.