Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 июня

Скончались три человека.

На утро 20 июня в Кемеровской области ещё у 119 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 17, Междуреченск — 13, Мыски — 11, Прокопьевск — 10, Юрга — 8, Осинники — 6, Белово — 5, Березовский — 5, Анжеро-Судженск — 4, Киселевск — 4, Калтан — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Топкинский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Полысаево — 1, Беловский МР — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком районе. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии центральный нервной системы. Он проживал в Киселёвске. Ещё один мужчина — 1950 года рождения — скончался в Кемерове. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 38 553 случая заражения коронавирусом. За это время 36 968 выздоровели, 775 скончались.