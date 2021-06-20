В Белове в бассейне утонул 27-летний парень

Следком организовал проверку.

В Белове 19 июня в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» утонул 27-летний посетитель. Известно, что молодой человек имел инвалидность.

По предварительным данным, мужчина в бассейне внезапно ушёл под воду. Это увидели дети, которые и позвали на помощь инструктора. Он вытащил мужчину из воды, вызвал скорую помощь и проводил реанимационные действия до прибытия врачей. Однако по дороге в больницу мужчина скончался.

По информации муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр», утонувшего достали из воды инструкторы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и оказали молодому человеку первую помощь. Однако мужчина скончался по дороге в больницу.

По данному факту началась доследственная проверка. В «Металлурге» работает следственная группа, опрашивает свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти пострадавшего. В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.