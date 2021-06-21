Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 июня

Скончались четыре человека.

На утро 21 июня в Кемеровской области ещё у 129 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 31, Междуреченск — 19, Юрга — 13, Новокузнецк — 10, Осинники — 10, Кемеровский округ — 7, Яшкинский округ — 6, Анжеро-Судженск — 4, Киселёвск — 4, Мыски — 4, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Прокопьевск — 3, Гурьевский округ — 3, Юргинский округ — 3, Крапивинский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Белово — 1, Калтан — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмонияю Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевске. У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Анжеро-Судженске. У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 682 случая коронавируса: 863 человека получают медицинскую помощь, 37 040 выздоровели, 779 скончались.