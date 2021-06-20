На свадьбе в Новокузнецке на мужчину и его сына упало дерево

Оба госпитализированы.

В субботу, 19 июня, в районе парка «Лесная республика» в Новокузнецке на семилетнего мальчика и его 32-летнего отца упало дерево.

По предварительным данным, в тот момент в парке отмечалась свадьба. Дерево упало на мужчину и ребёнка во время сильного ветра.

«Сообщение об этом поступило следователям около 23:00. Пострадавших госпитализировали. У них диагностировали травмы различной степени тяжести», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

Фото: СУ СК Кузбасса.