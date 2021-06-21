В Юрге закрыли реабилитационный центр, в котором истязали пациентов

Один из пациентов после реабилитации скончался.

Юргинский частный реабилитационный центр для помощи алко- и наркозависимым пациентам закрыт по решению суда.

Проверку деятельности ООО «Путь жизни», занимающейся реабилитацией в центре, находящемся в селе Проскоково ранее провела прокуратура.

«В конце прошлого года уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова обратилась в кузбасскую прокуратуру с просьбой оценить работу правоохранителей в Юрге, которые не реагируют на сигналы об издевательствах в реабилитационном центре. Один из юргинских пациентов, житель Томской области, после реабилитации скончался. Позже стало известно, что уголовные дела всё-таки были возбуждены», - сообщают СМИ.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью пациентов.

В настоящее время в отношении директора и четырёх работников центра территориальным подразделением Следственного комитета России расследуется уголовное дело по статьям 110, 117, 127.2 УК РФ (доведение до самоубийства, истязание в отношении двух и более лиц, по найму, использование рабского труда). Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуратуры.

Фото: instagram.com/prokuratura42