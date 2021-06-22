Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 июня

Скончались три человека.

На утро 22 июня в Кемеровской области ещё у 138 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Юрга — 14, Междуреченск — 12, Новокузнецк — 11, Осинники — 8, Кемеровский МО — 7, Калтан — 6, Мыски — 6, Прокопьевск — 6, Белово — 5, Киселевск — 5, Березовский — 4, Крапивинский МО — 4, Юргинский МО — 4, Промышленновский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Полысаево — 1, Тайга — 1, Гурьевский МО — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Берёзовском. У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 820 случаев коронавируса: 929 человек получают медицинскую помощь, 37 109 выздоровели, 782 скончались.