Блог с тобой ›› Новости ›› Стало известно, какие запреты будут действовать...

Стало известно, какие запреты будут действовать во время выпускных в Кузбассе

22 июня 2021 в 14:26

Об этом рассказали власти региона.

В этом году выпускные пройдут в 533 классах 369 школ Кемеровской области. Всего этим летом окончат школу 10 282 ученика 11-х классов.

Заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая рассказала, как пройдут выпускные на фоне ситуации с коронавирусом.

«Если это общий праздник, то он будет проходить либо на открытом воздухе, либо в больших открытых помещениях численностью не более 50 человек. Конечно же, разрешено присутствие родителей на праздниках. Запрещено привлекать сторонние организации для проведения мероприятий», — сообщила замминистра на брифинге.

По словам чиновницы,  во время празднования также будут запрещены неорганизованные прогулки на водном транспорте, купание в водоёмах, световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способы вызвать возгорание, и использование пиротехники.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 июня
Content 2222222222222 7 76 76 6666666666 776 755 4665 56
На свадьбе в Новокузнецке на мужчину и его сына упало дерево
Content
В Юрге закрыли реабилитационный центр, в котором истязали пациентов
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 июня

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?