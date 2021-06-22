Стало известно, какие запреты будут действовать во время выпускных в Кузбассе

Об этом рассказали власти региона.

В этом году выпускные пройдут в 533 классах 369 школ Кемеровской области. Всего этим летом окончат школу 10 282 ученика 11-х классов.

Заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая рассказала, как пройдут выпускные на фоне ситуации с коронавирусом.

«Если это общий праздник, то он будет проходить либо на открытом воздухе, либо в больших открытых помещениях численностью не более 50 человек. Конечно же, разрешено присутствие родителей на праздниках. Запрещено привлекать сторонние организации для проведения мероприятий», — сообщила замминистра на брифинге.

По словам чиновницы, во время празднования также будут запрещены неорганизованные прогулки на водном транспорте, купание в водоёмах, световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способы вызвать возгорание, и использование пиротехники.