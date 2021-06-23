Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 июня

Скончались четыре человека.

На утро 23 июня в Кемеровской области ещё у 149 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 41, Юрга — 14, Новокузнецк — 13, Междуреченск — 10, Мыски — 10, Анжеро-Судженск — 8, Белово — 7, Осинники — 7, Калтан — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Кемеровский округ — 5, Юргинский округ — 5, Прокопьевск — 3, Киселёвск — 2, Полысаево — 2, Гурьевский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Топкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Тисульский район — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Кемерове. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Мариинске. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

В Кемерове также скончался ещё один пациент — мужчина 1959 года рождения. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 38 969 случаев коронавируса: 1 000 человек получают медицинскую помощь, 37 183 выздоровели, 786 скончались.