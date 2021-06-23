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Два пенсионера получили травмы на аттракционе в Кузбассе

23 июня 2021 в 15:22

Вагон опрокинулся набок.

В Междуреченске два человека получили травмы во время катания на аттракционе в Междуреченске. Инцидент произошёл 18 июня в городском парке культуры и отдыха.

По версии следствия, на паровозе, которые передвигался по парку, катались пять пассажиров пенсионного возраста. На одном из спусков вагон поезда опрокинулся набок.

«Один мужчина получил ушибленную рану головы, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении. У женщины диагностированы ушибы и кровоподтёки руки», — рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят аттракцион на предмет технического состояния — в настоящее время поезд уже изъят для оценки. Также изучаются техническая документация, чтобы установить точную причину произошедшего.


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