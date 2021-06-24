Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 июня

Скончались два человека.

На утро 24 июня в Кемеровской области ещё у 162 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 57, Юрга — 23, Новокузнецк — 18, Мыски — 14, Междуреченск — 7, Осинники — 7, Калтан — 6, Крапивинский округ — 5, Промышленновский округ — 5, Юргинский округ — 4, Анжеро-Судженск — 3,Кемеровский округ — 3, Киселёвск — 2, Прокопьевск — 2, Белово — 1, Беловский район — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекада на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Юрге. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 39 131 случай коронавируса: 1075 человек получают медицинскую помощь, 37 268 выздоровели, 788 скончались.