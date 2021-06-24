На выходных в Кузбассе запретят продавать алкоголь

Жителей региона ждут сразу два события, совпадающих с «ограничительными» датами.

В ближайшие выходные, 26 и 27 июня, в кузбасских магазинах будет запрещена продажа алкогольных напитков.

Жителей региона ждут сразу два события, совпадающих с «ограничительными» датами. Так, в субботу, 26 июня, в кузбасских школах пройдут выпускные балы, а 27 июня страна будет праздновать День молодёжи.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством продажа алкоголя в сетях и магазинах розничной торговли запрещена: в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье — в следующий рабочий день), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах. При этом организаций общепита данные ограничения не касаются.