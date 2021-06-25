Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 июня

Умерли пять пациентов.

По данным на утро 25 июня в Кемеровской области выявили 173 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 69, Юрга — 53, Новокузнецк — 11, Топкинский округ — 7, Юргинский округ — 7, Анжеро-Судженск — 6, Промышленновский округ — 5, Кемеровский округ — 4, Полысаево — 3, Крапивинский округ — 3, Калтан — 2, Мыски — 1, Гурьевский округ — 1, Мариинский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли пять пациентов.

Два человека скончались в Кемерове. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы.

У беловчанки 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек.

У жительницы Новокузнецка 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии, хронической болезни почек.

У мужчины 1946 года рождения, проживавшего в Берёзовском, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, заболеваний желудочно-кишечного тракта, патологии центральный нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 39 304 случая коронавируса: 1 152 человека получают медицинскую помощь, 37 359 выздоровели, 793 скончались.