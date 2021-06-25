В Кемерове изменят движение трамвая №3

С июля.

С 1 июля в Кемерове изменится схема движения трамвая, следующего по маршруту № 3.

«Тройка» будет следовать по маршруту:

в прямом направлении: остановка «ТЭЦ Кировского» — ул. 40 лет Октября — ул. Тельмана — Нарымское шоссе — ул. Сурикова — ул. Суворова — ул. Милицейская — ул. Рутгерса — Логовое шоссе — Кузнецкий мост — пр. Кузнецкий — пр. Ленина — ул. Дзержинского — ул. Ноградская — остановка «КЭМЗ»;

в обратном направлении: остановка «КЭМЗ» — пр. Кузнецкий — Кузнецкий мост — Логовое шоссе — ул. Рутгерса — ул. Милицейская — ул. Суворова — ул. Сурикова — Нарымское шоссе — ул. Тельмана — ул. 40 лет Октября — остановка «ТЭЦ Кировского».

«Изменения носят экспериментальный характер и будут действовать в течение трёх месяцев», — пояснили в мэрии.

В администрации также отметили, что изменения внесены по многочисленным просьбам кемеровчан.