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В Кемерове изменят движение трамвая №3

25 июня 2021 в 16:29

С июля.

С 1 июля в Кемерове изменится схема движения трамвая, следующего по маршруту № 3.

«Тройка» будет следовать по маршруту:

  • в прямом направлении: остановка «ТЭЦ Кировского» — ул. 40 лет Октября — ул. Тельмана — Нарымское шоссе — ул. Сурикова — ул. Суворова — ул. Милицейская — ул. Рутгерса — Логовое шоссе — Кузнецкий мост — пр. Кузнецкий — пр. Ленина — ул. Дзержинского — ул. Ноградская — остановка «КЭМЗ»;
  • в обратном направлении: остановка «КЭМЗ» — пр. Кузнецкий — Кузнецкий мост — Логовое шоссе — ул. Рутгерса — ул. Милицейская — ул. Суворова — ул. Сурикова — Нарымское шоссе — ул. Тельмана — ул. 40 лет Октября — остановка «ТЭЦ Кировского».

«Изменения носят экспериментальный характер и будут действовать в течение трёх месяцев», — пояснили в мэрии.

В администрации также отметили, что изменения внесены по многочисленным просьбам кемеровчан.


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