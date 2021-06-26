Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 июня

Скончались шесть человек.

На утро 26 июня в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 32, Междуреченск — 11, Осинники — 10, Анжеро-Судженск — 9, Юрга — 9, Киселевск — 7, Белово — 6, Калтан — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Промышленновский МО — 5, Прокопьевск — 4, Гурьевский МО — 4, Полысаево — 3, Таштагольский МР — 3, Топкинский МО — 3, Тайга — 2, Тисульский МР — 2, Яшкинский МО — 2, Мыски — 1, Беловский МР — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли шесть пациентов.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Берёзовском.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне, патологии центральный нервной системы, сахарного диабета, патологии желудочно кишечного тракта. Он проживал в Топкинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 39 468 случаев коронавируса: 1 214 человек получают медицинскую помощь, 37 455 выздоровели, 799 скончались.