Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 июня

Скончались пять человек.

На утро 27 июня в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 44, Кемерово — 31, Междуреченск — 15, Осинники — 9, Юрга — 9, Анжеро-Судженск — 8, Киселевск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Белово — 7, Мыски — 7, Калтан — 4, Прокопьевск — 3, Беловский МР — 3, Юргинский МО — 3, Полысаево — 2, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаево.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральный нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии желудочно кишечного тракта. Он проживал в Мариинске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 39 630 случаев коронавируса: 1 265 человек получают медицинскую помощь, 37 561 выздоровели, 804 скончались.