Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 июня

Скончались четыре человека.

На утро 28 июня в Кемеровской области ещё у 161 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 43, Кемерово — 18, Междуреченск — 12, Юрга — 11, Мыски — 9, Берёзовский — 8, Анжеро-Судженск — 7, Белово — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Осинники — 6, Калтан — 5, Киселёвск — 4, Яйский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Топкинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Прокопьевск — 2, Беловский район — 2, Новокузнецкий район — 2, Прокопьевский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли четыре пациента.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе. У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе, — говорится в сообщении.

Также скончался житель Топкинского муниципального округа. У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 39 791 случай коронавируса: 1306 человек получают медицинскую помощь, 37 677 выздоровели, 808 скончались.