В Кемерове иностранец надругался над мальчиком прямо на улице

Суд вынес приговор.

В столице Кузбасса осудили 31-летнего гражданина Республики Таджикистан за надругательство над ребёнком.

Преступление произошло в октябре 2020 года на одной из улиц Центрального района.

«Под предлогом помочь донести сумку мужчина отвёл 11-летнего ребёнка в кусты, где, удерживая, совершил в отношении него насильственное преступление сексуального характера. После чего злоумышленник с места преступления скрылся», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Потерпевший рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Уточняется, что обвиняемый находился на территории Российской Федерации на законных основаниях. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил иностранца к 15 годам колонии строгого режима.